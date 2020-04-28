На виртуальной экспозиции Нижегородского музея покажут маску и противогаз времен Первой мировой войны

Нижегородский Государственный Историко-архитектурный музей-заповедник проведет онлайн-показ экспозиции со средствами химзащиты времен Первой мировой войны. На виртуальной выставке покажут так называемую «влажную маску инженера Прокофьева», которая поступила в войска после газовой атаки немцев в мае 1915 года.

«Первый химсостав, которым пропитывались маски, был рассчитан от хлора. Он включал в себя воду, гипосульфит натрия, соду и глицерин. Позднее этот способ защиты был признан неэффективным, маска быстро изнашивалась, а противохимический состав высыхал. Тогда на суд Генерального штаба было вынесено несколько защитных приспособлений, среди которых было изобретение другого талантливого инженера Зелинского. Противогаз состоял из прорезиненной маски с сухим сменным фильтром. Именно он был признан лучшим и пошел в войска», - рассказал журналистам «Звезды» старший научный сотрудник Нижегородского Государственного Историко-архитектурного музея-заповедника Андрей Шангин.

Проблемы были с их массовым изготовлением и внедрением. Например, подобная маска поступила на фронт лишь к концу 1916 года, параллельно с ней использовались противогазы Зелинского-Кумманта как более совершенные, поэтому противогаз Зелинского пошел в боевые части, а такие маски - в тыловые, уточнил сотрудник музея.

Для оснащения миллионной армии средствами защиты, власти, как и сегодня призвали все население. Мокрые маски как самые простые могли шить даже на дому. Противник тоже не стоял на месте, удачный «русский» противогаз, как его тогда называли, был моментально скопирован.

Первые противогазы, похожие на современные, были изобретены в России. Это «системы Зелинского», а простые маски шили для армии небольшие артели.

В связи с ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса посещение музея невозможно, поэтому все предметы экспозиции тщательно фотографируются и описываются. Теперь их можно в любой момент посмотреть на виртуальной странице музея в сети.