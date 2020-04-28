В «ежовой рукавичке»: почему Як-130 в НАТО называют «маленьким кошмаром»

Американские эксперты называют российский Як-130 «маленьким ужасом для НАТО». Обозреватель «Звезды» Алексей Самолетов объяснил в эфире программы «Сегодня утром» причины нелестных отзывов.

Як-130 соразмерен с учебным самолетом Л-39, а по возможностям сопоставим с крупным и серьезным МиГ-29. Благодаря возможности ввода специальных программ в бортовой компьютер, Як-130 способен смоделировать полет штурмовика Су-25 в любой его модификации или в целом любого самолета «Сухого» и не только.

По кодификации НАТО Як-130 носит название «рукавица» (mitten), а российские пилоты так и называют его - «рукавичка». Однако добавляют при этом «ежовая».

Як-130 оборудован полностью стеклянной кабиной, вся необходимая пилотам информация выводится на жидкокристаллические и цифровые экраны внутри кабины. В боевом варианте самолет обладает восемью узлами подвески под крыло и один под фюзеляжем, что позволяет ему нести до трех тонн боевой нагрузки.

Вариативность боевого оснащения и позволяет в первую очередь говорить о многофункциональности Як-130, а также о способности самолета работать по различным вариантам поверхности. К тому же, он оснащен новым прицельным комплексом, новыми радаром и системой связи. В полностью вооруженном и заправленном виде истребитель весит чуть больше половины максимальной взлетной массы основного американского F-16.

Ранее летчик-испытатель Як-130 раскрыл подробности о модернизации самолета. По словам Василия Севостьянова, в частности, изменения касаются бортового оборудования и аэродинамических характеристик.