Началось обращение Владимира Путина к россиянам

Глава Российской Федерации Владимир Путин начал свое обращение к россиянам в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. После этого пройдет совещание с главами регионов, где выступят глава Роспотребнадзора Анна Попова, мэр Москвы Сергей Собянин, который также возглавляет рабочую группу по борьбе с коронавирусом при Госсовете РФ, глава Минздрава Михаил Мурашко.

В одном из предыдущих обращений к населению России глава государства выступил с сообщением о продлении нерабочего периода до конца апреля. Также он предложил ввести новые налоги - на процентный доход по вкладам в банках, а также на выводимые за границу дивиденды.

По последним данным, в России зафиксировано более 93 тысяч случаев заражения коронавирусом. Большинство инфицированных обнаружено в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.