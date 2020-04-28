Воздушная часть парада Победы состоится в 12 городах России

Более ста боевых самолетов и вертолетов пройдут в небе над 12 городами дислокации войск Западного военного округа. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

В сообщении говорится, что самолеты пролетят в небе Санкт-Петербурга, Курска, Орла, Воронежа, Белгорода, Вологды, Ярославля, Нижнего Новгорода, Смоленска, Вязьмы, Острова, Калининграда.

Москва в сообщении округа не упоминается.

В парадном строю над городами пройдут истребители Су-35С и Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор», ударные Ми-24 и Ми-28 «Ночной охотник», многоцелевые Ми-8 и самые большие в мире тяжелые транспортные вертолеты Ми-26.

Ранее сообщалось, что 17 летательных аппаратов из всех авиационных частей объединения ВВС и ПВО Северного флота примут участие в демонстрационном пролёте посвященном 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне над городом-героем Мурманском 9 мая во время церемонии возложения цветов и венков к памятнику Защитникам советского Заполярья.