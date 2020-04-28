Эксперты назвали основные виды мошенничества в период пандемии

Из-за пандемии коронавирусной инфекции и введения ограничительных мер участились случаи мошенничества.

По данным специалистов Роспотребнадзора и Минфина, наиболее часто злоумышленники используют схему продажи товаров и различных услуг, которых на самом деле нет.

В частности, под предлогом защиты от COVID-19 мошенники предлагают приобрести маски якобы с отсеивающими фильтрами или очистители воздуха, которые могут избавить от микробов.

«Могут предлагать провести на дому бесплатное тестирование или вакцинацию от коронавируса. Как правило, цель такого визита - квартирная кража», - говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Для обмана населения мошенники начали использовать и режим ограничения передвижения, предлагая приложения, которые могут определить, насколько можно отходить от дома. Для этого нужно ввести данные своей банковской карты.

Помимо этого проводят махинации с пропусками - продают недействительные пропуска, а также делают смс-рассылку о штрафах за нарушение режима самоизоляции.

В Сети россиянам рекомендуют быть предельно внимательными, так как мошенники создают фиктивные сайты Всемирной организации здравоохранения и Минздрава России, где предлагают пройти по ссылке.

Режим самоизоляции на территории России был объявлен до 30 апреля. По последним данным оперштаба, в стране заражены свыше 90 тысяч человек.