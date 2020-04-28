Два пожарных вертолета тушат склад с паллетами в Новой Москве: видео

Площадь возгорания на складе деревянных поддонов в Рязановском поселении в Новой Москве составила 300 квадратных метров. Заявка о возгорании поступила в 12.52 28 апреля.

«Для тушения пожара задействовано свыше 21 единица техники и 80 человек личного состава, а также 15 поливомоечных автомобилей, два пожарных вертолета Московского авиационного центра а также пожарный поезд. Осуществляется тушение», - сообщили «Звезде» в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве.

На кадрах видно, как в небо поднимаются клубы черного дыма, в небе появляется вертолет для тушения возгорания.

Уточняется, что сведений о пострадавших не поступало.