Два пожарных вертолета тушат склад с паллетами в Новой Москве: видео
Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА"/ Силикатная 2 МЦД 2 Подольск D2, Вконтакте © Фото: Силикатная 2 МЦД 2 Подольск D2, Вконтакте
Площадь возгорания на складе деревянных поддонов в Рязановском поселении в Новой Москве составила 300 квадратных метров. Заявка о возгорании поступила в 12.52 28 апреля.
«Для тушения пожара задействовано свыше 21 единица техники и 80 человек личного состава, а также 15 поливомоечных автомобилей, два пожарных вертолета Московского авиационного центра а также пожарный поезд. Осуществляется тушение», - сообщили «Звезде» в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве.
На кадрах видно, как в небо поднимаются клубы черного дыма, в небе появляется вертолет для тушения возгорания.
Уточняется, что сведений о пострадавших не поступало.