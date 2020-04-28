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«Великие песни, великий праздник»: как прошел концерт в поддержку строительства Главного храма ВС РФ

Константин Коковешников
Анна Берестовая
01:35 28.04.2020
Знаменитые артисты рассказали о своих впечатлениях от убранства Храма и от мероприятия в поддержку его возведения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Официально двери этого храма откроются лишь в мае, однако уже сейчас вход сюда открыли для тех, кто внес личный вклад в его создание - призывал к сбору средств. Популярным певцам показывают нижний, малый, храм Воскресения Христова. В верхнем, большом, еще продолжаются работы.

«Росписи, мозаика - великолепно сделано. Очень большой труд люди сюда вложили. Духовный труд, физический труд и материальный труд - это всё труд!», - отмечает певец Григорий Лепс.

Главный храм Вооруженных сил воздвигнут на месте кровопролитных боев. Именно здесь в 41-м году проходила линия обороны Москвы. В широком смысле - это символ всей воинской истории России.

«Потрясло всё увиденное нами, потому что я даже предположить не могла, что за такие короткие сроки можно построить такое невероятное сооружение. У этого храма есть свое, очень яркое лицо. Его вообще ни с каким другим в жизни не перепутаешь. Если один раз его увидел, конечно, навсегда он останется в памяти. Вы знаете, одно понятно, что это на века!» – поделилась впечатлениями певица Валерия.

Мультимедийный проект Министерства обороны «Дорога памяти» пополняется постоянно. Увековечить память о своих близких могут все желающие. Денис Майданов держит в руках фото деда, Петра Афанасьевича Лобачева. Во время боев под Сталинградом он был активным участником подполья.

«Конечно, я, как и любой другой житель нашей страны, буду рад, если фотография моего деда окажется здесь, в архиве памяти», - рассказал артист.

В память обо всех, кто не вернулся с войны и о тех, кому посчастливилось выжить, в конгрессно-выставочном центре Патриот звучат военные песни.

Площадка под открытым небом, обычно заполненная людьми, в этот раз по понятным причинам пустует. Но отменять концерт организаторы не стали. Тем более что пандемия коронавируса существенно расширила онлайн -аудиторию.

Грандиозное мероприятие к 75-летию Победы для каждого из артистов связано с личными историями. У певицы Зары с войны не вернулись три прадеда.

«Это великие песни, это наши ветераны, павшие герои! Это великий праздник, который отмечают мои дети. В этом году они впервые участвовали в конкурсе стихов на военную тему и стали лауреатами. Для меня это огромная радость: я с ними репетировала», - делится она со «Звездой».

На одной сцене с известными исполнителями выступила и участница Всероссийского вокального конкурса «Новая звезда» от Кировской области Екатерина Кузина.

В ближайшее время подобные концерты пройдут во всех крупных городах России, чтобы отметить один из самых главных праздников страны.

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