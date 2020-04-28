В Свердловской области оцифруют дневники попавшего в фашистский плен лейтенанта Красной Армии

Житель города Ревды Свердловской области Владимир Рубашкин хранит лагерные дневники своего отца, лейтенанта Красной Армии Василия Рубашкина, который вел записи в плену на туалетной бумаге. Ее он таскал из офицерских туалетов, которые приходилось чистить пленным. Главная мечта Василия издать дневники.

Лейтенант Красной Армии Василий Рубашкин попал в плен в феврале 1943 года под Ростовом. Был в лагерях в Ворошиловграде и польском Ченстохове. Возможность делать первые записи появилась во Франции в 1944 году, где режим был не так суров.

По словам сына лейтенанта, на клочках бумаги он рисовал карикатуры на фашистов, мини-плакаты, убеждающие соседей по бараку в скорой победе, записывал названия городов и поселков, где пришлось побывать. Пленные сообщали ему домашние адреса, чтобы после освобождения он мог передать весточку родным.

«Однажды на разводе кто-то из-за спины сказал: Василий, сегодня шмон будет большой. Ты свои дневнички куда-нибудь убирай, или выкидывай. Ему пришлось их сжечь», - рассказал Владимир Рубашкин.

Василий Рубашкин вернулся домой из плена с четырьмя маленькими тетрадями. После войны он вел переписку с родственниками товарищей, с которыми был в плену. Нашел нескольких выживших, но со временем связь прервалась.

В одной из социальных сетей Владимир Рубашкин создал сообщество, посвященное отцу и его уникальному архиву. На интерактивной площадке он разместил фотографии страниц дневников из плена и послевоенных мемуаров своего отца. Пенсионер надеется, что благодаря соцсетям ему удастся найти родственников тех, с кем воевал отец, и с кем находился в плену.

После того, как режим самоизоляции будет снят, в областном госархиве готовы провести оцифровку семейного архива Рубашкиных, внести его в единую электронную базу и организовать выставку.

«Я думаю, проблем особых не будет. Если есть необходимость эти документы выставить, мы можем их немножко даже отреставрировать. Если есть необходимость, привести в надлежащий вид», - уточнил начальник Управления архивами Свердловской области Александр Капустин.

Владимир Рубашкин намерен сам или с помощью неравнодушных людей довести дело до конца. И вскоре альбом с записями и рисунками его отца лейтенанта Красной Армии увидит свет.