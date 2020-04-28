Мероприятия к 75-летию Победы будут проводить в течение нескольких лет

Памятные мероприятия, приуроченные к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, будут продолжаться несколько лет. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества (РИО) и сопредседатель оргкомитета «Наша Победа» Сергей Нарышкин.

«Памятные мероприятия рассчитаны на большой период времени, они, безусловно, не завершатся 9 мая, более того, они не завершатся и в декабре 2020 года, а будут продолжаться несколько лет», - сказал он.

По словам Нарышкина, будут продолжены просветительские проекты, рассказывающие людям о причинах, событиях и итогах Второй мировой и Великой Отечественной войны. Один из них будет посвящен подвигу советских кораблестроителей в годы войны.

Он пояснил, что РИО совместно с Объединенной судостроительной корпорацией разработали портал «Корабелы Великой Победы», на котором рассказывается о подвигах рабочих, конструкторов и инженеров, обеспечивающих боеспособность советского флота во время войны.

Напомним, президент России Владимир Путин отложил проведение парада Победы из-за ситуации с коронавирусом COVID-19, а также перенес массовые мероприятия, которые были запланированы на 9 мая. Всероссийская акция «Бессмертный полк» пройдет в режиме онлайн.

Ранее сообщалось, что в этом году более 50 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны бесплатно получат мобильные телефоны с безлимитным тарифом.