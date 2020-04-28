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«Опаснее коронавируса»: к Земле летит астероид-убийца

Ирина Егорова
14:50 28.04.2020
Падение такого астероида может привести к мощнейшим цунами и эффекту ядерной зимы.
«Опаснее коронавируса»: к Земле летит астероид-убийца
© Фото: European Space Agency

Планету ждет опасность, которая окажется серьезнее коронавируса. О приближающемся к Земле крупном астероиде 1998 OR2 рассказал директор «Центра планетарной защиты» Анатолий Зайцев. По его словам, он пролетит мимо Земли 29 апреля.

«Если на Землю упадет астероид такого размера, то все эти проблемы, которые мы сейчас имеем с коронавирусом, поблекнут. Это единственная из природных угроз, которая может смести человечество в мгновение ока», - сказал Зайцев.

По его словам, размер астероида достигает 2-4 километра, что позволяет он относится к классу астероидов-убийц, так как объекты больше одного километра могут привести к глобальной катастрофе.

«Если такой астероид упадет в океан - произойдет колоссальная волна цунами. На сушу - эффект ядерной зимы: в атмосферу попадут выбросы пыли, газов так, что лучи солнца не смогут достигать поверхности Земли, и начнется глобальное похолодание», - отметил он.

Данный астероид является потенциально опасным, но не в данный момент, подчеркнул специалист. Со временем его траектория изменится и через десятки-сотни лет есть шанс, что он попадет в нашу планету, тогда проблемы с коронавирусом поблекнут перед данной природной угрозой, передает агентство НСН

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