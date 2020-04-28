Психолог назвала основные причины стресса россиян во время самоизоляции

Находясь на самоизоляции, граждане РФ больше всего беспокоятся о том, что не выдержат слишком длительный срок карантина, у них присутствует страх перед заражением коронавирусом, они ощущают скуку, неясность информации и финансовые потери.

«Люди чаще обращаются по поводу тревоги и ее проявлений. Другим частым запросом становится конфликтность в отношениях. Долгое нахождение в закрытом пространстве с другими людьми ведет к росту напряжения и повышению раздражительности», - цитируют «Известия» психолога Наталью Кисельникову.

По словам специалиста, в разгар пандемии СOVID-19 в России и США наблюдается рост спроса на антидепрессанты и противотревожные препараты. В будущем психологи прогнозируют отсроченные негативные эффекты в виде симптомов посттравматического стресса.

На сегодняшний день в РФ всего 87147 заболевших коронавирусом, из них 6198 заболевших прибавилось только за последние сутки. 7346 выздоровели, 794 умерло.