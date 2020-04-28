Эксперт рассказал о последствиях раннего выхода из самоизоляции

Если люди сейчас массово начнут выходить на улицу и нарушать режим самоизоляции, то примерно через неделю нас ждет новая вспышка заболевания. Об этом заявил доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова, кандидат медицинских наук Иван Коновалов.

Он подчеркнул, что из-за установившейся хорошей погоды люди могут начать нарушать режим, выходить общаться, что приведет к осложнению ситуации, росту количества заболевших и в определенном проценте росту числа умерших. Его слова цитируют РИА Новости.

Он предостерег от поспешных решений и сказал, что в случае безответственного поведения граждан пандемия будет продолжаться до создания вакцины. Эксперт привел в пример Китай, где при ослаблении мер происходят новые вспышки заболевания.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России может и не быть пика заболеваемости, если граждане будут и дальше соблюдать режим.

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал распоряжение министерствам подготовить для россиян рекомендации по поведению на период майских праздников.