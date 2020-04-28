Мешает коктейли в банном халате: Мерил Стрип показала, как проводит время на самоизоляции

Легендарная Мэрил Стрип наглядно продемонстрировала всему свету, что не случайно обладает тремя золотыми статуэтками кинопремии «Оскар» и уймой других самых значимых кинонаград этого мира. Актриса, как и граждане других стран мира, сейчас находится на самоизоляции, но ничто не может помешать ей проявить ее комедийный талант.

В честь 90-летия американского композитора Стивена Сондхайма Стрип со своими коллегами по цеху спела одну из его песен.

Будучи одетой в банный халат и при этом без тени макияжа, голливудская знаменитость мешала коктейли и хохотала. Весь мир пришел в восторг: вот пример как можно быстрее провести это время неопределенности.

Однако не стоит забывать, что мастерски сыгранный актерский этюд - всего лишь игра. И если бы госпожа Стрип прикладывалась к бутылке в реальной жизни, вряд ли бы ей сейчас так аплодировали поклонники ее таланта. Поэтому не стоит все-таки забывать, что алкоголь в самоизоляции - абсолютно противопоказан для душевного здоровья.