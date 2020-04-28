На страже здоровья: сотрудники «скорой» отмечают профессиональный праздник

Ежегодно 28 апреля в России отмечается День работников скорой медицинской помощи. И часто медики проводят его в дороге или на вызовах, особенно сегодня, так как в период пандемии коронавируса их труд, знания и помощь особенно важны.

Бригада скорой помощи все привыкла делать быстро, ведь от их действий порой зависит жизнь человека - после вызова врачи берут документы, садятся в машину и через пару мгновений водитель скорой уже мчит по указанному адресу. Тут же фельдшер надевает защитный костюм и маску.

«Здесь работа на износ. Ты видишь человеческие эмоции, к ним очень тяжело привыкнуть как бы там ни было. Мы все равно переживаем за каждого пациента! Прозваниваешь, узнаешь, как его состояние, как у него дела вообще в стационаре», - рассказала фельдшер скорой помощи Мария Фесенко.

Перед тем как сотни машин скорой помощи отправятся в разные точки Москвы, жалобы пациентов выслушивают в едином городском центре. Ежедневно специалисты принимают свыше пятнадцати тысяч звонков. Сейчас из-за пандемии количество обращений еще больше. Разработан даже специальный алгоритм вопросов, который подсказывает сам компьютер. Если состояние критическое - к таком пациенту врачи отправятся в первую очередь.

«В ночное время звонков значительно меньше. В утренние начинает повышаться и примерно к обеду уже пик достигает своего максимума», - отметил заведующий оперативным отделом ССиНМП имени А.С. Пучкова Александр Баютин.

По его словам, персонал распределен так, чтобы в пик нагрузки работало максимальное количество сотрудников.

«Кто-то работает 8-часовым графиком, кто-то работает 12-часовым графиком, кто-то работает сутки», - подчеркнул он.

Поддержать медиков решили многие кафе, которые организовали доставку блюд на подстанции скорой, чтобы у врачей была хотя бы минутка на отдых.

Правительство высоко оценивает труд всех врачей, особенно в такое тяжелое время, поэтому был предложен ряд мер по поддержке медперсонала. Например, врачам разрешено бесплатно парковаться в Москве, также было выделено 50 миллиардов рублей, которые пойдут на поддерживающие выплаты медикам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией.