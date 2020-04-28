Bloomberg предупредило о нехватке российской пшеницы в мире

Россия - самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен. Как пишет агентство Bloomberg, из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы и ее досрочной выработки мировые державы могут остаться без зерна из РФ, хотя некоторые страны и собрались делать дополнительные закупки.

Министерство сельского хозяйства России ввело временные ограничения на экспорт зерновых культур, в том числе пшеницы, чтобы сдержать рост цен. До 30 июня вывезти из РФ можно было не более семи тонн зерна. Квоту полностью выбрали до 26 апреля, и теперь Россия не может поставлять зерно до 1 июля, когда должен поспеть новый урожай. Исключения составляют только несколько государств-соседей, к которым по-прежнему экспортируется пшеница.

При этом некоторые эксперты допускают, что американские или европейские поставщики могут обратить ситуацию в свою пользу.