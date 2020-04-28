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Рука помощи: как волонтеры и кинологи помогают пожилым москвичам в уходе за домашними животными

Ирина Егорова
13:44 28.04.2020
Добровольцы помогают москвичам старше 65 лет, которые оказались в группе риска, а также жителя с хроническими заболеваниями гулять с собаками и покупать корм для питомцев.
Рука помощи: как волонтеры и кинологи помогают пожилым москвичам в уходе за домашними животными
© Фото: Aleksey Fokin, Keystone Press Agency, Globallookpress

Пожилые люди, а также москвичи, имеющие хронические заболевания столкнулись с проблемой в условиях режима самоизоляции. Если выходить на улицу нельзя, как обеспечить должный уход за своим домашним питомцем? На помощь пришли волонтеры и кинологи. По данным центра «Моя карьера», на сегодняшний день под опекой волонтерского штаба находится 120 собак, которых выводят на улицу два раза в день, а это уже около 4000 часов прогулок.

Добровольцы помогают москвичам старше 65 лет, которые оказались в группе риска, а также жителя с хроническими заболеваниями не только выгуливают собака, но и покупают корм для питомцев.

С каждой конкретной собакой гуляет один и тот же человек. Собака испытывает меньше стресса и легче адаптируется к новым условиям.

«Основная проблема, с которой столкнулись наши волонтеры - отказ собаки гулять с чужим человеком. Поэтому мы привлекли к проекту более 30 профессиональных кинологов и закрепляем их за подопечными», - рассказала директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

Если собака весит до 10 килограммов, то социальные волонтеры гуляют с ней самостоятельно, крупными животными занимаются зооволонтеры из НКО и кинологических ассоциаций.

Для того, чтобы все заявки на выгул собак были выполнены, в рядах зооволонтеров центра “Моя карьера” есть группа профессиональных кинологов. Они готовы помочь в непростых ситуациях.

Как сообщают в городских собачьих приютах, москвичи продолжают разбирать бездомных собак, несмотря на неблагоприятную ситуацию, которая сейчас сложилась в России и мире.

«Сейчас забирают даже проблемных собак. Люди приходили и присматривались к ним в течение нескольких месяцев, ждали отпусков, чтобы у них было свободное время на социализацию и адаптацию собак. Узнав об условиях самоизоляции, люди приняли решение забрать животных», – рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Напомним, что в период самоизоляции гулять с собакой разрешается только в радиусе 100 метров от дома. Но, по мнению президента Российской кинологичнской федерации Владимира Голубева, это время все равно можно провести с пользой со своим любимцем, например, разучить новые команды или наконец-то заняться воспитанием собаки с помощью онлайн-консультации с кинологом. Также он считает, что самоизоляцию легче переживать тем, у кого есть домашние животные. 

Помимо этого, волонтеры не только помогают ухаживать за домашними животными, но и оплачивают ЖКХ, приносят продукты и лекарства на дом, некоторые фонды осуществляют доставку готовых  продуктовых наборов.

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