За 15 минут: в России разработали экспресс-текст для выявления COVID-19

Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН разрабатывает тесты для быстрой диагностики коронавирусной инфекции. Анализ занимает всего 15 минут, не требует использования оборудования лабораторий и позволяет выявить больных или уже переболевших COVID-19 с высокой степенью достоверности.

Наборы представляют собой иммунохроматографические тест-полоски для определения антител к SARS-CoV-2 в крови, плазме или сыворотке человека. Тесты позволяют раздельно выявить антитела IgM и IgG - наличие IgM свидетельствует об активной фазе заболевания, а IgG у человека без симптомов может свидетельствовать о том, что он уже переболел и обладает иммунитетом.

Результат теста появляется полоске и может быть использован во внелабораторных условиях без привлечения медицинского персонала.

Разработка ведется при участии ведущих российских научно-исследовательских центров, включая НМИЦ Гематологии Минздрава России, Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН, Институт биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН и Биологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова.