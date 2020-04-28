Аэродром на острове Земля Александры сможет принимать дальние бомбардировщики

Аэродром «Нагурская» объединения ВВС и ПВО Северного флота стал всесезонным, а в будущем сможет принимать тяжелые дальние бомбардировщики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

«Несмотря на то, что всесезонный аэродром уже начал функционировать, строительные работы продолжатся. В дальнейшем взлётно-посадочная полоса будет увеличена ещё на километр, что позволит ей принимать все типы летательных аппаратов, в том числе тяжёлые дальние бомбардировщики», - говорится в сообщении.

В нем также отмечено, что полоса длиной два с половиной километра уже способна принимать большинство самолетов ВКС РФ. Так, на прошлой неделе на нее осуществляли посадку транспортные самолеты Ил-76, которые обеспечивали учение ВДВ по высотному десантированию в Арктике.

Российские десантники впервые в истории совершили высотное десантирование с высоты 10 тысяч метров в арктических условиях в районе архипелага Земля Франца Иосифа 26 апреля.

Земля Александры — остров архипелага Земля Франца-Иосифа. Административно входит в состав Приморского района Архангельской области России.