Ректор ВШЭ предсказал среднему классу России бедность

Средний класс рискует стать бедным из-за негативного влияния коронавируса, считает ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

«Скорее всего, доходы будут падать у всех слоев общества, но если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность», - отметил Кузьминов.

По его словам, прежде всего это коснется людей, которые работают в сфере услуг.

В ВШЭ разработали несколько сценариев развития ситуации: при базовом варианте уровень безработицы в России в текущем году составит 8%, причем в основном это касается индивидуальных предпринимателей. При неблагоприятном сценарии безработица составит 9,5% в текущем году, в 2021 году - до 9,8%, а восстановление начнется в 2022 году, передает РБК.

Глава счетной палаты Алексей Кудрин также уверен, что в этом году Россия может столкнутся к замедлением роста экономики и увеличением числа бедных из-за падения цен на нефть.

Считается, что более 70% россиян, согласно методике оценки Всемирного банка, относятся к среднему классу. По методике Всемирного банка к среднему классу относятся люди, чьи доходы в полтора раза выше МРОТ. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что задача властей состоит в том, чтобы укреплять их положение и повышать доходы.