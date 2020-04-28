В Китае развеяли миф о происхождении коронавируса

Происхождение COVID-19 никак не связано с деятельностью лаборатории в Ухане. Об этом заявило китайское издание «Женьбинь Жибао». Помимо этого оно развеяло еще несколько популярных мифов о заболевании.

В статье говорится, что неоднократно именно лабораторию Института вирусологии в Ухане обвиняли в якобы искусственном создании нового коронавируса. Однако издание подчеркивает, что исследовательский центр получил все необходимые сертификаты безопасности, в том числе и для работы со смертельными возбудителями. Поэтому версия о том, что из столь защищенного места мог «утечь» вирус, по мнению издания, не состоятельна.

Более того, автор материала отмечает, что пока все указывает на природное происхождение COVID-19. Также не позволяет сделать однозначных выводов и тот факт, что первый больной был зарегистрирован в Ухане.

Кроме этих популярных мифов издание указывает на то, что информация о якобы сильной вспышке заболевания в Китае еще в ноябре не соответствует действительности. Впервые отчет о коронавирусе лег на стол китайского правительства только 27 декабря, а 31 числа вышло оповещение об эпидемии. Пекин уведомил ВОЗ о ситуации незамедлительно.