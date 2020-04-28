Петербургское метро не будет работать круглосуточно в майские праздники

Метрополитен в Санкт-Петербурге отказался от круглосуточной работы на майские праздники, этом говорится на сайте метрополитена. Традиционно с 1 на 2 мая и с 9 на 10 мая подземка работала и ночью. Но, в этом году метро закроется по действующему графику, в 22 часа, так как с 1 апреля из-за ситуации с коронавирусом было сокращено время работы подземки в Северной столице.

Ранее из-за Пасхи в ночь с 18 на 19 апреля метро также не ушло на круглосуточный режим работы.

Некоторые станции Московского метрополитена тоже изменили график работы из-за коронавируса - вестибюли 33 наименее востребованных станций временно закрылись из-за низкой загрузки.