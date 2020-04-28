Россия заняла восьмое место по числу зараженных COVID-19

Число заразившихся COVID-19 в РФ превысило 93,5 тысячи человек. Таким образом наша страна вышла на восьмое место по количеству инфицированных, обогнав Иран, где зараженных почти 91,5 тысячи человек.

За последние сутки в России число зараженных увеличилось почти на 6,5 тысячи человек. В то же время выздоровели 1110 пациентов. За сутки в стране зафиксировано 72 летальных случая.

За весь период в России выявлено более 93,5 тысячи случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 8456 человек. Жертвами COVID-19 стали свыше 800 человек.