Песков анонсировал большое обращение Путина к россиянам
Видеоконференция с главами регионов запланирована на сегодня в 15:00.
© Фото: Alexei Druzhinin, Kremlin Pool, Globallookpress
Президент России выступит с большим обращением во время совещания с главами регионов. Видеоконференция запланирована на сегодня после 15:00. Об этом сообщили в Кремле.
Заседание пройдет в открытом режиме. В ходе совещания выступят глава Роспотребнадзора Анна Попова, мэр Москвы Сергей Собянин, который также возглавляет рабочую группу по борьбе с коронавирусом при Госсовете РФ, глава Минздрава Михаил Мурашко.
Также на связь с президентом выйдут все главы регионов.