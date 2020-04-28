Песков анонсировал большое обращение Путина к россиянам

Президент России выступит с большим обращением во время совещания с главами регионов. Видеоконференция запланирована на сегодня после 15:00. Об этом сообщили в Кремле.

Заседание пройдет в открытом режиме. В ходе совещания выступят глава Роспотребнадзора Анна Попова, мэр Москвы Сергей Собянин, который также возглавляет рабочую группу по борьбе с коронавирусом при Госсовете РФ, глава Минздрава Михаил Мурашко.

Также на связь с президентом выйдут все главы регионов.