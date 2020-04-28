Названы отрасли, где вырастет зарплата после окончания пандемии

Рост зарплат после пандемии коронавируса может ожидать специалистов в сферах логистики и IT. К такому выводу пришли несколько опрошенных HR- специалистов. А вот сфера услуг может пострадать – там заработная плата сотрудников вполне вероятно будет снижена.

По словам основательницы «Лаборатории карьеры Алены Владимирской», HR-специалиста Алены Владимирской, рост зарплат в IT связан с тем, что эти специалисты не привязаны только в российскому рынку, а зачастую могут работать на международную компанию удаленно.

С ней согласен управляющий директор кадровой компании UNITY Феликс Кугел. Он отмечает, что тенденция роста зарплат именно у этой категории специалистов также обусловлен дефицитом кадров на рынке.

«Работодатели по-прежнему заинтересованы в разработке сайтов, запуске мобильных приложений», - подчеркнул он в беседе с ТАСС.

Феликс Кугел также считает, что повышение зарплаты может коснуться и специалистов по кибербезопасности. По его мнению, если компании решат оставить часть сотрудников на удаленке, скажем, чтобы сократить расходы на аренду помещений, то хакеры непременно попытаются этим воспользоваться, чтобы найти бреши в системе безопасности.

Также специалисты сходятся во мнении, что повышение зарплат может произойти и в логистике. Сейчас, в период пандемии, многие компании переключились на доставку продуктов. Вполне вероятно, что покупатели не захотят менять своих привычек и продолжат заказывать товары удаленно.

А вот официантов и консультантов в магазинах может ждать снижение спроса на их труд и, как следствие, снижение зарплаты. Траффик в ТЦ и в ресторанах может снизиться после окончания пандемии, что скажется и на доходах владельцев.