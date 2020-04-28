Ветераны ВОВ получат бесплатные мобильные телефоны

Более 50 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны бесплатно получат мобильные телефоны с безлимитным тарифом. Об этом заявил замсекретаря генсовета «Единой России», председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«В общей сложности такими телефонами по стране будет обеспечено порядка 52 тыс. человек. Они не только получат эти телефоны бесплатно, но и каждый из этих телефонов будет подключен с пожизненным лимитом», - сказал Хинштейн.

Он отметил, что безлимитный тариф будет действовать исключительно на территории Российской Федерации. При этом депутат не сообщил, какие именно модели телефонов получат ветераны.

По словам Хинштейна, в регионы направлены именные сертификаты на подлкючение услуг связи. С этими сертификатами закрепленный за каждым ветераном волонтер может прийти в ближайшее отделение операторов «Большой четверки» и подключить конкретный телефон к номеру.

По мере того, как ситуация с пандемией коронавируса будет улучшаться, акцию предполагается реализовать не всей территории страны.