Эксперт оценил идею об обязательной регистрации мобильных телефонов в РФ

Создание общей базы смартфонов телефонов РФ нужно было проводить, по идее, лет 10 назад, а сейчас это уже отчасти не так важно. Такое мнение выразил генеральный директор информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков, комментируя идею группы членов Совфеда ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов с 2021 года .

«Основной вопрос - кто будет платить за этот банкет? Если государство возьмет на себя оплату, то это другой вопрос. Еще несколько лет назад оно не готово было взять на себя подобное развитие событий», - рассказал Кусков.

По словам специалиста, целью законопроекта, по мнению авторов, это борьба с каражами и ограничение непрямых поставок смартфонов. Но даже если это так, то надо думать о безопасноит граждан, о заботе, дополнил эксперт.

«Это работа государства, было бы правильно, если государство взяло на себя создание этой единой базы, ей должен кто-то руководить, ее должен кто-то вести, предоставлять какие-то данные, записывать туда», - отметил Кусков.

Ранее в СМИ появилась информация, что с 2021 года в России может быть введена обязательная регистрация телефона по заводскому номеру (IMEI). Соответствующий законопроект, доработанный группой членов Совфеда, предусматривает, что регистрировать телефоны обяжут их импортеров. Новый законопроект позволит бороться с кражами и ограничит непрямые поставки смартфонов.