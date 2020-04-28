Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мишустин поручил подготовить план снятия ограничений в России

Валентина Пескова
12:16 28.04.2020
Поручения проработать данный вопрос даны Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой.
Мишустин поручил подготовить план снятия ограничений в России
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручения продумать вопрос, каким образом проводить в России поэтапное снятие ограничений, которые сейчас введены в стране из-за распространения коронавируса.

Данные поручения обязательны для исполнения Роспотребнадзором и вице-премьером Татьяной Голиковой.

Также Министерству здравоохранения, Роспотребнадзору и Татьяне Голиковой поручено утвердить критерии перевода пациентов с коронавирусом из перепрофилированных специально под них медучреждений в другие медучреждения или на амбулаторное лечение.

Концепцию главы ведомств должны предоставить в правительство до 29 апреля.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата26.04.2020, 13:53
На следующей неделе Путин может выступить с новыми заявлениями о перспективах ситуации с коронавирусом
Дата28.04.2020, 11:18
Шойгу поручил организовать увольнение в запас военнослужащих срочной службы
Дата28.04.2020, 09:25
Олимпийские игры в Токио оказались под угрозой отмены
Дата27.04.2020, 14:29
Бронированные санитарные «Линзы» передали военным медикам в Чечне
Дата25.04.2020, 16:05
Из первых уст: участники встречи на Эльбе раскрыли подробности одного из главных событий в истории Второй мировой войны
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
12:47 В стране и мире
Петербургское метро не будет работать круглосуточно в майские праздники
12:47 В стране и мире
Россия заняла восьмое место по числу зараженных COVID-19
12:32 В стране и мире
Видео
Эксперт оценил идею об обязательной регистрации мобильных телефонов в РФ
12:16 В стране и мире
Мишустин поручил подготовить план снятия ограничений в России
11:57 Армия
Россия и Турция провели шестое совместное патрулирование трассы М-4 в Идлибе
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Названа причина тяжелого поражения легких при коронавирусе
Эксперты назвали плюсы и минусы удаленной работы
Черная дыра стала прародителем нового типа планет
Назван богатый необходимым на карантине витамином недорогой продукт
Видео
«При коронавирусе поражены все этажи организма»: врач рассказал, как протекает COVID-19
Ученые рассказали, как продлить жизнь с помощью кофе
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.