Мишустин поручил подготовить план снятия ограничений в России
Поручения проработать данный вопрос даны Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручения продумать вопрос, каким образом проводить в России поэтапное снятие ограничений, которые сейчас введены в стране из-за распространения коронавируса.
Данные поручения обязательны для исполнения Роспотребнадзором и вице-премьером Татьяной Голиковой.
Также Министерству здравоохранения, Роспотребнадзору и Татьяне Голиковой поручено утвердить критерии перевода пациентов с коронавирусом из перепрофилированных специально под них медучреждений в другие медучреждения или на амбулаторное лечение.
Концепцию главы ведомств должны предоставить в правительство до 29 апреля.