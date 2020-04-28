Более 800 человек заразились коронавирусом на стройке в Мурманской области

На Белокаменской стройке в Мурманской области более 800 рабочих оказались инфицированы коронавирусом. Всего на стройке трудятся порядка 11 тысяч человек.

На сегодня это один из самых крупных очагов заражения в России. Он возник на участке, где работали 4,5 тысячи человек. Сейчас строительная площадка изолирована, а рабочие находятся на карантине.

Рядом со стройкой МЧС России разбило аэромобильный госпиталь с аппаратами искусственной вентиляции легких. Больницы Мурманской области срочно создают дополнительные места в инфекционных отделениях. В регионе уже есть 640 коек для лечения больных коронавирусом, из них 115 оснащены аппаратами ИВЛ.

«Динамика по населенным пунктам стабилизировалась, в Белокаменке растет. Я еще раз обращу внимание, что мы ожидаем увеличения количества людей, которые инфицированы этим вирусом. И темпы, сроки, скорость преодоления пика зависит от нашего поведения», - заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Ежедневно тестовая мурманская лаборатория обрабатывает до тысячи новых проб на вирус. В ближайшее время еще одна лаборатория появится в Мончегорске, где идет круглосуточная стройка, а медицинское оборудование должно прибыть со дня на день.

В городах Мурманской области проходит массовая дезинфекция, почти во всех крупных населенных пунктах региона уже месяц действует ограничение на въезд и выезд. Местные власти не исключают введения системы электронных пропусков.