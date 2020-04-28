Названа причина тяжелого поражения легких при коронавирусе

Коронавирус повреждает ген гемоглобина из-за чего происходит блокировка атома железа, что в свою очередь приводит к препятствованию обмена кислорода в организме. В итоге организм человека страдает от гипоксического синдрома ,проще говоря, кислородного голодания. Именно так объяснил пагубное влияние вируса на легкие вице-президент Российского научного медицинского общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Леонид Лазебник в беседе с aif.ru.

Эксперт пояснил, что в организме печенью вырабатывается специальный микроэлемент, который «собирает» железо в организме - ферритин. Его избыток провоцирует слишком сильный ответ иммунной системы человека, что и приводит к ухудшению состояния.

Он также подчеркнул, что врачи из Китая, Израиля и США уже отмечали, что поражения легких при коронавируса не похожи на пневмонию. Это косвенно подтверждает тот факт, что для полноты картины необходимо проводить КТ. Только это исследование в полной мере может обнаружить повреждения легочной ткани, характерные для COVID-19.

За сутки в России зафиксировали 6411 новых случаев заражения коронавирусом. Всего по стране за все время заболели 93558 человек, вылечились - 8456.