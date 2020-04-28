Польша решила добиться ареста активов «Газпрома» в проекте «Северный поток - 2»

Власти Польши решили попробовать арестовать активы газопровода «Северный поток - 2». Как выясняется, у заместителя министра госактивов Польши Януша Ковальского - далеко идущие планы.

В беседе с изданием Wprost он заявил, что данный шаг может затормозить процесс строительства ветки газопровода. Помимо этого пан Ковальский считает, что Варшаве следует отказаться от уступок в отношении российской компании «Газпром».

Таким образом, Варшаве хотелось бы поступить по опыту украинского «Нафтогаза» и взыскать с российского энергетической компании более шести миллиардов злотых (это 1,5 миллиарда долларов), которые Польше якобы причитаются в Стокгольме по Ямальскому контракту.

Как пояснил замминистра, Варшава имеет «юридические инструменты» для взыскания с «Газпрома» этих средств. Однако в самом Газпроме ранее заявили, что еще рассматривают решение арбитража и пока считают преждевременным оценивать сумму будущих выплат.