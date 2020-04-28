Православные христиане отмечают Радоницу

Сегодня, 28 апреля, у православных верующих отмечается день поминовения усопших - Радоница.

Традиционно праздник приходится на вторник второй недели после Пасхи. В этот день принято посещать могилы родственников. Но в этом году большинство верующих не сможет следовать традиции из-за введенного на фоне эпидемии COVID-19 режима самоизоляции.

В связи с ограничительными мерами в ряде регионов страны кладбища закрыты, а там, где их закрывать не стали, священнослужители советуют воздержаться от их посещения.