Православные христиане отмечают Радоницу
В день поминовения усопших принято посещать могилы родственников на кладбищах, однако в условиях самоизоляции в некоторых регионах они закрыты.
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Сегодня, 28 апреля, у православных верующих отмечается день поминовения усопших - Радоница.
Традиционно праздник приходится на вторник второй недели после Пасхи. В этот день принято посещать могилы родственников. Но в этом году большинство верующих не сможет следовать традиции из-за введенного на фоне эпидемии COVID-19 режима самоизоляции.
В связи с ограничительными мерами в ряде регионов страны кладбища закрыты, а там, где их закрывать не стали, священнослужители советуют воздержаться от их посещения.