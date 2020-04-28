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В небе над Чикаго развернули гигантскую георгиевскую ленточку

Алексей Баранов
11:17 28.04.2020
Самолет с 30-метровой черно-оранжевой лентой в течение нескольких часов летал в воскресенье над американским городом Чикаго.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»; Семен Розенфельд, Facebook © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В США стартовала акция «Георгиевская ленточка», приуроченная к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«На протяжении трех часов ленточка длиной 30 метров и шириной почти 3 метра кружила с самолетом над Чикаго и озером Мичиган», - рассказал «Звезде» рассказал президент общества «Русская молодежь Америки» Игорь Кочан.

По его словам, уникальная ленточка была изготовлена одной из американских компаний специально для акции. Ее размеры гораздо больше, чем обычные рекламные баннеры, которые можно увидеть в небе над американскими городами.

Акция «Георгиевская ленточка» пройдет еще в нескольких американских городах. Так, 30 апреля ленточку можно будет увидеть в небе над Далласом, штат Техас. В небе над Сан-Франциско, штат Калифорния, ленточка появится 4 мая. Завершится «небесная» акция 9 мая, когда ленточка пролетит на центральными районами Нью-Йорка.

«К сожалению, в этом году мы не можем выходить на улицы и раздавать ленточки людям, поэтому мы оставляем их в продуктовых магазинах, чтобы люди их забирали сами», - уточнил Игорь Кочан.

В США акция «Георгиевская ленточка» проходит с 2011 года. Ленты раздают прохожим под известные американские и советские песни военных лет. Вместе с символом Победы жители и гости Нью-Йорка получают брошюры об истории ленточки и роли Советского Союза в борьбе с нацистской Германией.

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