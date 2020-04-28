В России коронавирусом заразились еще 6411 человек

За минувшие сутки в РФ было подтверждено еще 6411 случаев заражения COVID-19. Из них 2609 (40,7%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни, следует из данных оперативного штаба.

При этом выздоровели 8456 человек. От болезни умерли 867 россиян. Всего в стране зарегистрировано 93558 заболевших в 85 регионах.

Ранее сообщалось, что в Москве организован постоянный скрининг пациентов, которые поступают на лечение неинфекционные стационары, поэтому количество людей, тестируемых на наличие COVID-19, регулярно увеличивается. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.