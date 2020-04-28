В Москве вылечились от коронавируса еще 606 пациентов

Количество выздоровевших пациентов в Москве от инфекции коронавируса продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки их число составило 606 человек. Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, это почти в два раза больше, чем выздоравливало в среднем в сутки за прошедшие дни.

«Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 4130. Надеемся, что эта позитивная динамика продолжится», - сообщила вице-мэр.

В каждом случае заболевания лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести состояния пациента, в соответствии с российскими и международными рекомендациями.

Диагноз ставят на основании исследования по молекулярно-генетическому тесту. Для этого берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача. Заниматься самолечением ни в коем случае не стоит.