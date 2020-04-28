В Москву доставили около 100 тыс. экспресс-тестов на иммунитет к COVID-19

В Москве организован постоянный скрининг пациентов, которые поступают на лечение неинфекционные стационары, поэтому количество людей, тестируемых на наличие COVID-19, регулярно увеличивается. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

«Это делается для того, чтобы не допустить появления и распространения очагов инфекции. Дополнительно началось тестирование медицинских работников экспресс-тестами на наличие иммунитета. Для этого в учреждения города было поставлено порядка 100 тысяч тест-систем», - сообщила Ракова.

Силами специалистов городских, федеральных и частных лабораторий выполняется уже более 20 тысяч анализов в сутки. В столице тест на коронавирус обязательно берется у людей с признаками ОРВИ. Тестирование делают пациентам с пневмонией и всем, кто проживает с инфицированными COVID-19 пациентами.