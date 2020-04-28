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Путин обсудит актуальную ситуацию с COVID-19 с главами регионов

Анна Берестовая
00:45 28.04.2020
В течение этой недели президент может выступить с оценкой хода эпидемии в России и реализации мер по борьбе с ней.
Путин обсудит актуальную ситуацию с COVID-19 с главами регионов
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Глава Российской Федерации Владимир Путин планирует провести во вторник, 28 апреля, совещание в видеоформате с кабинетом министров и губернаторами регионов, где будет обсуждена актуальная ситуация, касающаяся распространения COVID-19 и эффективности борьбы с ним.

Такую информацию предоставил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее он же сообщал, что с высокой долей вероятности в течение этой недели лидер страны выступит с оценкой коронавирусной ситуации на территории России.

О предположительных намерениях Путина озвучить новые ограничительные меры, а также дополнить экономические меры, связанные с тяжелой эпидемиологической ситуацией, упоминал до этого глава Вологодской области Олег Кувшинников.

Объявления президента о продлении режима самоизоляции в связи с динамикой эпидемии в стране ожидает и глава общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

В одном из предыдущих обращений к населению России глава государства выступил с сообщением о продлении нерабочего периода до конца апреля.

Вчера, 27 апреля, председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Министерству труда проработать возможную стратегию постепенного снятия ограничений работы ряда предприятий и ИП при улучшении эпидемиологической обстановки.

Ранее представитель Кремля отмечал, что окончательное решение о продлении режима самоизоляции в стране не было принято.

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