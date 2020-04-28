В Москве оценили эффективность донорства плазмы в лечении коронавируса

Переливания плазмы выздоровевших пациентов людям, больным коронавирусной инфекцией, по наблюдениям столичных врачей, дает положительные результаты.

Специалисты в больницах Москвы отмечают, что после совершения такой процедуры состояние здоровья инфицированных заметно меняется, демонстрируя «Явные улучшения». Течение болезни проходит легче, а побочные эффекты и осложнения практически полностью отсутствуют. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 1».

Подобное лечение в настоящий момент осуществляется для зараженных с тяжелым ходом инфекции, которые находятся в критическом состоянии.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила, что практика по переливанию плазмы, осуществляющаяся в настоящее время на территории РФ крайне важна для научных исследований, касающихся как COVID-19, так и вопроса использования антител в медицине в принципе.