«Затарились»: Песков рассказал о покупке масок и санитайзеров для своей семьи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что вся его семья уже приобрела запас средств личной защиты. Об этом он поделился в интервью aif.ru.

По словам Пескова, он и его супруга еще в самом начале развития пандемии приобрели много масок и санитайзеров в аптеках и интернет-магазинах.

«Что называется, затарились», - отметил он.

Песков также добавил, что у него не было данных о том, как будут развиваться события. Однако он следил за ситуацией в Китае и Европе. На их примере было легко прогнозировать, что вскоре маски станут необходимы всем, добавил пресс-секретарь.