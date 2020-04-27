Песков: говорить о нормализации отношений России и США пока не приходится

Во время пандемии COVID-19 между Россией и США возник диалог на почве борьбы с коронавирусом: правительство РФ направило гражданам Америки гуманитарный груз с медицинским оборудованием, а Дональд Трамп, в свою очередь, пообещал сделать такой же жест взаимопомощи.

Однако говорить о налаживании отношений между двумя странами пока все же не приходится. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я бы не стал предаваться излишнему оптимизму. Мы взаимодействуем в экстремальных ситуациях, как и раньше. РФ и США сотрудничают в космической сфере, в диалоге находятся военные, так как они часто действуют в одних регионах мира. Но говорить о нормализации отношений России и США пока не приходится», - заявил представитель Кремля aif.ru.

Дмитрий Песков подчеркнул, что США и России необходимо избегать столкновений.