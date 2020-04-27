Месяц или два: Песков дал предварительный прогноз по окончанию эпидемии коронавируса

Через несколько месяцев россияне уже забудут нынешние тяготы, которые вызваны распространением коронавирусной инфекции. С таким сообщением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что такая напряженная ситуация не может продолжаться дольше, и обратил внимание на то, что в Италии и Испании критическая фаза длилась максимум полтора месяца.

«Где-то к середине мая мы тоже уже должны выйти на это плато. А потом, в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче», - сказал он в интервью aif.ru.

Песков подчеркнул, что, тем не менее, тяготы не забудутся у тех, кто серьезно переболел или потерял близких во время пандемии. Каждому, по словам пресс-секретаря, придется работать над тем, чтобы минимизировать последствия пандемии для своей жизни.