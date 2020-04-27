Песков отметил напряженную эпидемиологическую ситуацию в ряде регионов РФ
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что на территории некоторых субъектов нашей страны необходим более жесткий режим самоизоляции.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил напряженную эпидемиологическую обстановку в ряде регионов России. В связи с этим, подчеркнул он, необходим более жесткий режим самоизоляции.
Вместе с тем, по словам Пескова, благодаря решению о дополнительных полномочиях в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России уже удалось перезапустить целые отрасли, а предприятия продолжают свою работу.