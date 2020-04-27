Главврач больницы в Коммунарке озвучил число пациентов с COVID-19

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко озвучил число пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся в медучреждении. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Проценко, за сутки в медучреждение поступили 78 человек. Всего на лечении находится 644 пациента

«Из них: с диагнозом пневмония - 639/99%, COVID подтвержденных 406/63», - написал он.

Также Проценко отметил, что к аппаратам ИВЛ подключено 30 человек.