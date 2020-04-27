Еще 349 человек вылечились от коронавируса в Москве

Еще 349 человек в Москве выздоровели после прохождения лечения от коронавируса. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, количество выздоровевших от COVID-19 продолжает быстро увеличиваться.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровело сразу 349 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 3524», - сказала она.

Ракова отметила, что в каждом конкретном случае лечение назначает врач. Заниматься самолечением не стоит ни в коем случае. Диагноз заболевшим коронавирусом ставят на основании молекулярно-генетического теста.

В настоящее время в больницах Москвы созданы условия для качественной диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Пациенты находятся под наблюдением мультидисциплинарных медицинских команд врачей: ифекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога и реаниматолога.