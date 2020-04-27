Названы самые обеспокоенные пандемией COVID-19 регионы РФ

Россиянам предложили оценить степень обеспокоенности в связи с распространением коронавирусной инфекции по шкале от нуля до десяти. В результате выяснилось, что наибольший страх испытывают жители Дальнего Востока, Поволжья и Москвы.

По данным специалистов страховой компании «Росгосстрах Жизнь», ситуацией с распространением коронавирусной инфекции в разной степени обеспокоены 85,5% россиян.

Как уточняет РБК, 14,5% опрошенных вообще не испытывают страха перед пандемией.

В то же время, в первую десятку по обеспокоенности из-за COVID-19 попали Псковская, Оренбургская, Нижегородская и Волгоградская, Новосибирская и Тюменская области, а также Бурятия, Москва и Ханты-Мансийский автономный округ.

Согласно исследованию, несмотря на средний уровень обеспокоенности пандемией в целом по стране, большая часть населения не принимает никаких мер в отношении личных финансов для снижения уровня страха.