Эксперты назвали плюсы и минусы удаленной работы

Специалисты аналитического центра «Битрикс24» проанализировали данные, полученные от 900 компаний РФ за апрель 2020 года и установили, в чем заключаются преимущества и недостатки удаленной работы.

Плюсами «работы на удаленке» оказались снижение расходов на питание (52%), аренду рабочих мест (25%), а также экономию времени на дорогу в офис. 23% респондентов одним из плюсов назвали возможность для компании нанять сотрудника из любой точки России и мира.

А вот к минусам дистанционного формата работы у руководящих работников относятся сложности контроля за сотрудниками (22%), 8% считают, что у работников снижена лояльность к компании, и 7% заявили об утечке информации.

Самыми же главными недостатками являются отсутствие личного общения (34%), а также низкая мотивация сотрудников и вовлеченность коллег в работу (27%).

В целом, пишет RT, 63% работодателей оказались довольны дистанционным форматом работы своих компаний в период самоизоляции, а вот 60% не сочли «удаленку» успешнее, чем труд на рабочем месте в офисе.