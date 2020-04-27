Обугленные стены и пылающая крыша: кадры пожара в трехэтажном здании в Ростове

Пожар в Ростове, произошедший ранним утром 27 апреля, уничтожил трехэтажное неэксплуатируемое здание на улице Шаумяна.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение МЧС, пожар охватил площадь в 300 квадратных метров. На кадрах, предоставленных ведомством, видно, как работают бригады огнеборцев, заливая водой дымящуюся постройку старинного архитектурного сооружения, украшенного барельефом.

Сгоревший дом располагается в районе плотной застройки. В связи с пожаром из соседнего здания пришлось эвакуировать десять человек.