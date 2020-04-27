В Госдуме оценили возможность переноса майских праздников на период «после самоизоляции»

Возможный перенос майские праздников на период после самоизоляции может стать нагрузкой на экономику. Такое мнение озвучил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Нилов подчеркнул, что понимает чувства россиян, которым придется ограничивать себя в отдыхе на праздниках, однако напомнил, что речь идет о пребывании в условиях повышенной готовности.

«Мы должны отдавать себе отчёт, что дополнительный перенос - это нагрузка на бизнес, на экономику, а это может породить опять рост безработицы, снижение покупательной способности. Поэтому нужно выбирать, чего мы хотим: хотим праздновать, гулять, или хотим выкарабкаться из этой ситуации и восстанавливаться», - цитирует РИА Новости главу комитета Госдумы.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отдал поручение разработать рекомендации о соблюдении мер предосторожности на майских праздниках из-за ситуации с коронавирусом. Разработкой мер займутся Роспотребнадзор, Минтранс, Минздрав и МВД. Срок исполнения поручения назначен на 27 апреля.