Лето близко: в Гидрометцентре спрогнозировали рекордно жаркий год в России

Текущий год с огромной вероятностью может оказаться одним из пяти самых жарких годов в истории. Пока это только предположение, но все прогнозы склоняются к одним выводам. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Незадолго до этого эксперты из американского Национального управления по исследованиям океана и атмосферы заявили, что существует вероятность в 75%, что 2020 побьет все климатические рекорды и окажется на первом месте по уровню тепла. В качестве альтернативы ученые предположили, что год станет одним из пяти рекордных лет – с вероятностью в 99,9%.

Российский специалист отметил, что подобные рекорды могут стать не редкостью и указывают на глобальные климатические изменения.

«Уже подряд пять пятилетий температуры повышаются. Это характеристика глобального потепления, и это связано с устойчивым увеличением содержания парниковых газов в атмосфере», - объяснил Вильфанд.

Высокую температуру нам стоит ожидать абсолютно наверняка. Ученый подчеркнул, что речь ведется о температуре воздуха, фиксируемой в приземном слое – на высоте двух метров от поверхности земли.