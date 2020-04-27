«Угрожают выслать в вагонах для скота»: как происходит «торговля русофобией» в Латвии и Литве

Соблюдая самоизоляцию, экс-депутат рижской думы Руслан Панкратов спустился лишь забрать почту. Какого же было его удивление, когда он обнаружил целое послание. Написано на латышском - но адресовано русским.

«Дорогие русскоязычные соседи! Если Вам не нравится латышский язык, латышская культура и Латвия, то Вас ждет родная Россия!» - сказано в листовке.

Автор анонимки даже уточняет и на чем именно русскоязычные соседи будут отправлены на историческую родину, а именно - в вагонах для скота. «В Россию вас повезем как скот» - ни больше, ни меньше.

Оказалось, анонимку получил не только экс-депутат, но и десятки его соседей в многоэтажном доме. Люди испуганы.

О причинах таких записок можно догадаться. Сейчас, сидя дома на самоизоляции, люди, многие из которых остались без работы, смотрят телевизор, а оттуда любимая старая песня про виновников всех бед Латвии. Для некоторых такой призыв на фоне безделья и безденежья - как спусковой крючок.

Представитель еврейской общины Юрмалы Шимон Кутновски-Лиак называет отсутствие реакции на такие инциденты со стороны властей играми с огнем. Когда людей в Латвии целенаправленно сталкивают, внушая одной нации чувство превосходства над другой - в какой-то момент одной брошенной спички будет достаточно, чтобы все вспыхнуло.

И опасения неудивительны, пока в стране снимают фильмы, подобные картине «Латышский легион. Возрождение справедливости», где возвеличивает пособников рейха, воевавших на стороне Гитлера.

«Главная трагедия Латвии как раз в том, что националистов здесь поддерживает власть. Да что там, они и есть власть», - делится правозащитник и общественный деятель Александр Гапоненко.

И если из пособников Рейха в Прибалтике спешно лепят новых героев, то подвиг бойцов Красной Армии всячески пытаются стереть из памяти. Организатору акции «Бессмертный полк» в Клайпеде предъявлено обвинение по подозрению в шпионаже в пользу России, а это до 15 лет лишения свободы.

«В Литве русофобия не сходит с повестки уже почти 30 лет. И да, она не сходит с прилавков литовских магазинов, которые активно ей торгуют», - утверждает шеф-редактор агентства «Sputnik Литва» Марат Касем.

Пока весь мир борется с болезнью - в Прибалтике продолжают винить во всем Россию и накачивать негативом и без того взбудораженное эпидемией общество.