В рекордные сроки: Минобороны сдаст шесть медцентров до конца недели

До конца текущей недели специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершат строительство и сдадут в эксплуатацию сразу шесть многофункциональных медицинских центров.

Новые корпуса будут сданы в Подольске, Смоленске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новосибирске и Оренбурге.

Объекты поддерживаются в высокой строительной готовности. На местах выполняются отделочные работы, производится благоустройство территории военных госпиталей, а также монтаж мебели и специального оборудования.

В центры завершается поставка медицинской техники, в частности – рентген-оборудования, компьютерных томографов, аппаратов УЗИ, оборудования анестезиологии и эндоскопии, а также аппаратов ИВЛ.

На сегодняшний день два из 16 медцентров в Нижнем Новгороде и Одинцове уже сданы, укомплектованы всей необходимой медтехникой и медицинским персоналом и полностью готовы к работе.

Работы развернуты в круглосуточном режиме в три смены, задействовано уже более 12 тысяч человек. Для каждой площадки предусмотрен индивидуальный график выполнения строительных работ, отражающий необходимое количество специалистов на каждый этап работ.

Организованная Минобороны РФ логистическая схема позволяет обеспечивать бесперебойную поставку материалов, в том числе с задействованием самолетов ВКС России и морского сообщения, а также осуществлять переброску рабочих на любую площадку, где возникает необходимость усилить какой-либо фронт работ.

Строительство медицинских центров ведётся по поручению Верховного главнокомандующего ВСРФ. Каждый центр будет укомплектован самым современным оборудованием.

Завершение строительства позволит обеспечить необходимой медицинской помощью как пациентов из числа военнослужащих, так и, в случае необходимости, представителей гражданского населения.

Ранее губернатор Московской области обратился к Минобороны РФ с просьбой об оказании помощи в противостоянии эпидемии COVID-19. Для содействия в борьбе с заболеванием в регион были направлены специальные медицинские бригады.